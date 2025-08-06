货币 / SLF
SLF: Sun Life Financial Inc
59.04 USD 0.23 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLF汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点58.99和高点59.49进行交易。
关注Sun Life Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLF新闻
日范围
58.99 59.49
年范围
52.44 66.81
- 前一天收盘价
- 58.81
- 开盘价
- 59.03
- 卖价
- 59.04
- 买价
- 59.34
- 最低价
- 58.99
- 最高价
- 59.49
- 交易量
- 574
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- 2.02%
- 6个月变化
- 3.40%
- 年变化
- 1.83%
