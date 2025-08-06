通貨 / SLF
SLF: Sun Life Financial Inc
59.46 USD 0.42 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLFの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり58.65の安値と59.64の高値で取引されました。
Sun Life Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SLF News
1日のレンジ
58.65 59.64
1年のレンジ
52.44 66.81
- 以前の終値
- 59.04
- 始値
- 59.02
- 買値
- 59.46
- 買値
- 59.76
- 安値
- 58.65
- 高値
- 59.64
- 出来高
- 309
- 1日の変化
- 0.71%
- 1ヶ月の変化
- 2.75%
- 6ヶ月の変化
- 4.13%
- 1年の変化
- 2.55%
