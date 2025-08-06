Валюты / SLF
SLF: Sun Life Financial Inc
58.81 USD 0.89 (1.49%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLF за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 58.57, а максимальная — 59.59.
Следите за динамикой Sun Life Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
58.57 59.59
Годовой диапазон
52.44 66.81
- Предыдущее закрытие
- 59.70
- Open
- 59.59
- Bid
- 58.81
- Ask
- 59.11
- Low
- 58.57
- High
- 59.59
- Объем
- 636
- Дневное изменение
- -1.49%
- Месячное изменение
- 1.62%
- 6-месячное изменение
- 2.99%
- Годовое изменение
- 1.43%
