SKYX: SKYX Platforms Corp

1.30 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SKYX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.26 ve Yüksek fiyatı olarak 1.32 aralığında işlem gördü.

SKYX Platforms Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.26 1.32
Yıllık aralık
0.80 2.14
Önceki kapanış
1.30
Açılış
1.30
Satış
1.30
Alış
1.60
Düşük
1.26
Yüksek
1.32
Hacim
391
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
16.07%
6 aylık değişim
11.11%
Yıllık değişim
56.63%
21 Eylül, Pazar