SKYX: SKYX Platforms Corp
1.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKYX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.21, а максимальная — 1.28.
Следите за динамикой SKYX Platforms Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SKYX
- SKYX Platforms на IAccess Alpha: инновации и перспективы роста
- SKYX Platforms at IAccess Alpha: Innovations and Growth Prospects
- SKYX Successfully Demonstrates Smart Technologies During Marriott Renovation, Expands Market Penetration in the U.S. and Canada
- SKYX showcases tech solutions during Marriott hotel renovation
- SKYX Reports Record Q2 Revenues, Propels Market Reach in U.S. and Canada
- SKYX Platforms Corp. (SKYX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: SKYX Platforms Q2 2025 sees steady revenue growth
- SKYX Platforms earnings matched, revenue topped estimates
- SKYX reports sixth consecutive quarter of revenue growth
- Skyx Platforms elects board and ratifies auditor at annual meeting
- SKYX and Parrot Uncle Partner to Launch Smart Ceiling Fan with Built-In Heater
- Rare Stock Picks In June 2025 - From 26 Discerning Analysts
- SKYX Platforms receives 8 new patents across global markets
- SKYX to Join Russell 2000 as Miami Smart City Project Deploys 500K+ Smart Units
- SKYX Provides Corporate Update, Including its Official Addition to the Russell 2000 on June 27, 2025, and its Expected Deployment of 500,000 Units of its Advanced Smart Home Plug & Play Technologi
- SKYX Platforms at IAccess Alpha: Revolutionizing Home Safety and Intelligence
- SKYX Plans Q3 Launch of Smart Heater-Fan to Meet Rising Demand and Support 2025 Objectives
- PRISM MarketView Features SKYX Platforms Corp. Following Major Miami Project Win and Russell Index Inclusion
- SKYX Platforms set to join Russell 2000 and 3000 indexes
- SKYX Technologies to Equip $3 Billion Miami Smart City Project with Over 500,000 Plug & Play Smart Home Units
- SKYX Collaborates with a $3 Billion Mix-Use Urban, Smart Home City Project in the Heart of Miami to Supply its Advanced Plug & Play Smart Home Platform Technologies for the Entire Smart City Project
- Miami set to welcome massive smart home mixed-use development
- EXCLUSIVE: SKYX Secures Deal To Wire 5,700 Smart Homes In Miami's Smart Home Project - Sky Harbour Group (NYSE:SKYH)
- SKYX Reports Record First Quarter 2025 of $20.1 Million Compared to $18.9 Million for First Quarter 2024 as it Continues to Grow its Market Penetration of its Advanced and Smart Platform Products in t
Дневной диапазон
1.21 1.28
Годовой диапазон
0.80 2.14
- Предыдущее закрытие
- 1.26
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.21
- High
- 1.28
- Объем
- 616
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 12.50%
- 6-месячное изменение
- 7.69%
- Годовое изменение
- 51.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.