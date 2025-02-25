Dövizler / SITC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SITC: SITE Centers Corp
8.67 USD 0.25 (2.80%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SITC fiyatı bugün -2.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.67 ve Yüksek fiyatı olarak 8.98 aralığında işlem gördü.
SITE Centers Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SITC haberleri
- Micron stock rises as UBS reiterates Buy rating on improved outlook
- Site Centers (SITC) Q2 Revenue Drops 64%
- Ariston Q2 2025 presentation: Organic growth accelerates in Europe amid strategic expansion
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on SITE Centers stock
- Slate Grocery REIT: A Defensive 8% Yield With Caveats (OTCMKTS:SRRTF)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Stifel reiterates buy rating on Micron stock ahead of earnings report
- SITE Centers Announces Two Closings and Special Common Distribution
- ubs raises micron technology stock price target to $120 from $92
- JPMorgan positive on Micron Technology post-conference
- Northrop Grumman Posts Downbeat Results, Joins Halliburton And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Celcuity (NASDAQ:CELC), Five Point Hldgs (NYSE:FPH)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Short Interest Down For U.S. REITs In March, Up For Advertising REITs
- Dividend Power Dogs: 5 Ideal Safe Buys In April
- SITE Centers: Cost Control Key After Curbline Properties Spin-Off (NYSE:SITC)
- 68 Graham All-Star Value Dogs (GASV): Of 18 “Safer”, Buy Any Of 14 Ideal February Choices
- Top 2 Real Estate Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Month - SITE Centers (NYSE:SITC), Stratus Properties (NASDAQ:STRS)
- REIT Replay: REIT Share Prices Tick Up During Week Ended Feb. 21
Günlük aralık
8.67 8.98
Yıllık aralık
8.60 18.14
- Önceki kapanış
- 8.92
- Açılış
- 8.98
- Satış
- 8.67
- Alış
- 8.97
- Düşük
- 8.67
- Yüksek
- 8.98
- Hacim
- 1.777 K
- Günlük değişim
- -2.80%
- Aylık değişim
- -3.24%
- 6 aylık değişim
- -31.68%
- Yıllık değişim
- -51.89%
21 Eylül, Pazar