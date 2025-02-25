Währungen / SITC
SITC: SITE Centers Corp
8.92 USD 0.26 (3.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SITC hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.70 bis zu einem Hoch von 8.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die SITE Centers Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SITC News
Tagesspanne
8.70 8.92
Jahresspanne
8.60 18.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.66
- Eröffnung
- 8.72
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Tief
- 8.70
- Hoch
- 8.92
- Volumen
- 1.176 K
- Tagesänderung
- 3.00%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- -29.71%
- Jahresänderung
- -50.50%
