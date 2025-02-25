KurseKategorien
Währungen / SITC
Zurück zum Aktien

SITC: SITE Centers Corp

8.92 USD 0.26 (3.00%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SITC hat sich für heute um 3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.70 bis zu einem Hoch von 8.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die SITE Centers Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SITC News

Tagesspanne
8.70 8.92
Jahresspanne
8.60 18.14
Vorheriger Schlusskurs
8.66
Eröffnung
8.72
Bid
8.92
Ask
9.22
Tief
8.70
Hoch
8.92
Volumen
1.176 K
Tagesänderung
3.00%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
-29.71%
Jahresänderung
-50.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K