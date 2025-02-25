Валюты / SITC
SITC: SITE Centers Corp
8.70 USD 0.03 (0.34%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SITC за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.66, а максимальная — 8.77.
Следите за динамикой SITE Centers Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SITC
Дневной диапазон
8.66 8.77
Годовой диапазон
8.66 18.14
- Предыдущее закрытие
- 8.73
- Open
- 8.76
- Bid
- 8.70
- Ask
- 9.00
- Low
- 8.66
- High
- 8.77
- Объем
- 1.057 K
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -2.90%
- 6-месячное изменение
- -31.44%
- Годовое изменение
- -51.72%
