SILC: Silicom Ltd

16.92 USD 0.97 (5.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SILC fiyatı bugün -5.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.92 ve Yüksek fiyatı olarak 18.55 aralığında işlem gördü.

Silicom Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.92 18.55
Yıllık aralık
12.29 19.36
Önceki kapanış
17.89
Açılış
18.55
Satış
16.92
Alış
17.22
Düşük
16.92
Yüksek
18.55
Hacim
62
Günlük değişim
-5.42%
Aylık değişim
3.17%
6 aylık değişim
19.07%
Yıllık değişim
23.50%
21 Eylül, Pazar