CotationsSections
Devises / SILC
Retour à Actions

SILC: Silicom Ltd

16.92 USD 0.97 (5.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SILC a changé de -5.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.92 et à un maximum de 18.55.

Suivez la dynamique Silicom Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
16.92 18.55
Range Annuel
12.29 19.36
Clôture Précédente
17.89
Ouverture
18.55
Bid
16.92
Ask
17.22
Plus Bas
16.92
Plus Haut
18.55
Volume
62
Changement quotidien
-5.42%
Changement Mensuel
3.17%
Changement à 6 Mois
19.07%
Changement Annuel
23.50%
20 septembre, samedi