Valute / SILC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SILC: Silicom Ltd
16.92 USD 0.97 (5.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SILC ha avuto una variazione del -5.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.92 e ad un massimo di 18.55.
Segui le dinamiche di Silicom Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.92 18.55
Intervallo Annuale
12.29 19.36
- Chiusura Precedente
- 17.89
- Apertura
- 18.55
- Bid
- 16.92
- Ask
- 17.22
- Minimo
- 16.92
- Massimo
- 18.55
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -5.42%
- Variazione Mensile
- 3.17%
- Variazione Semestrale
- 19.07%
- Variazione Annuale
- 23.50%
21 settembre, domenica