SILC: Silicom Ltd
18.34 USD 0.45 (2.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SILC hat sich für heute um 2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.34 bis zu einem Hoch von 18.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Silicom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
17.34 18.55
Jahresspanne
12.29 19.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.89
- Eröffnung
- 18.55
- Bid
- 18.34
- Ask
- 18.64
- Tief
- 17.34
- Hoch
- 18.55
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 2.52%
- Monatsänderung
- 11.83%
- 6-Monatsänderung
- 29.06%
- Jahresänderung
- 33.87%
