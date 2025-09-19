KurseKategorien
SILC: Silicom Ltd

18.34 USD 0.45 (2.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SILC hat sich für heute um 2.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.34 bis zu einem Hoch von 18.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Silicom Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
17.34 18.55
Jahresspanne
12.29 19.36
Vorheriger Schlusskurs
17.89
Eröffnung
18.55
Bid
18.34
Ask
18.64
Tief
17.34
Hoch
18.55
Volumen
26
Tagesänderung
2.52%
Monatsänderung
11.83%
6-Monatsänderung
29.06%
Jahresänderung
33.87%
