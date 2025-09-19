通貨 / SILC
SILC: Silicom Ltd
17.89 USD 0.18 (1.02%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SILCの今日の為替レートは、1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり17.04の安値と18.46の高値で取引されました。
Silicom Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.04 18.46
1年のレンジ
12.29 19.36
- 以前の終値
- 17.71
- 始値
- 17.04
- 買値
- 17.89
- 買値
- 18.19
- 安値
- 17.04
- 高値
- 18.46
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- 9.09%
- 6ヶ月の変化
- 25.90%
- 1年の変化
- 30.58%
