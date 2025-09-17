Валюты / SILC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SILC: Silicom Ltd
18.51 USD 0.09 (0.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SILC за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.25, а максимальная — 18.93.
Следите за динамикой Silicom Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.25 18.93
Годовой диапазон
12.29 19.36
- Предыдущее закрытие
- 18.60
- Open
- 18.34
- Bid
- 18.51
- Ask
- 18.81
- Low
- 18.25
- High
- 18.93
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 12.87%
- 6-месячное изменение
- 30.26%
- Годовое изменение
- 35.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.