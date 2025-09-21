FiyatlarBölümler
SHNY
SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar

91.34 USD 2.74 (3.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SHNY fiyatı bugün 3.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.12 ve Yüksek fiyatı olarak 91.34 aralığında işlem gördü.

Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
89.12 91.34
Yıllık aralık
40.12 93.14
Önceki kapanış
88.60
Açılış
89.31
Satış
91.34
Alış
91.64
Düşük
89.12
Yüksek
91.34
Hacim
88
Günlük değişim
3.09%
Aylık değişim
16.09%
6 aylık değişim
38.71%
Yıllık değişim
96.35%
21 Eylül, Pazar