Валюты / SHNY
SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar
91.93 USD 0.58 (0.63%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SHNY за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.33, а максимальная — 92.69.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
91.33 92.69
Годовой диапазон
40.12 92.69
- Предыдущее закрытие
- 91.35
- Open
- 92.41
- Bid
- 91.93
- Ask
- 92.23
- Low
- 91.33
- High
- 92.69
- Объем
- 60
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 16.84%
- 6-месячное изменение
- 39.61%
- Годовое изменение
- 97.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.