Der Wechselkurs von SHNY hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.37 bis zu einem Hoch von 89.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.