SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar

88.60 USD 1.16 (1.29%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SHNY hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.37 bis zu einem Hoch von 89.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
87.37 89.05
Jahresspanne
40.12 93.14
Vorheriger Schlusskurs
89.76
Eröffnung
89.05
Bid
88.60
Ask
88.90
Tief
87.37
Hoch
89.05
Volumen
124
Tagesänderung
-1.29%
Monatsänderung
12.61%
6-Monatsänderung
34.55%
Jahresänderung
90.46%
