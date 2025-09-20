QuotazioniSezioni
SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar

91.34 USD 2.74 (3.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SHNY ha avuto una variazione del 3.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.12 e ad un massimo di 91.34.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
89.12 91.34
Intervallo Annuale
40.12 93.14
Chiusura Precedente
88.60
Apertura
89.31
Bid
91.34
Ask
91.64
Minimo
89.12
Massimo
91.34
Volume
88
Variazione giornaliera
3.09%
Variazione Mensile
16.09%
Variazione Semestrale
38.71%
Variazione Annuale
96.35%
20 settembre, sabato