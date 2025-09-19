クォートセクション
通貨 / SHNY
SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar

88.60 USD 1.16 (1.29%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SHNYの今日の為替レートは、-1.29%変化しました。日中、通貨は1あたり87.37の安値と89.05の高値で取引されました。

Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
87.37 89.05
1年のレンジ
40.12 93.14
以前の終値
89.76
始値
89.05
買値
88.60
買値
88.90
安値
87.37
高値
89.05
出来高
124
1日の変化
-1.29%
1ヶ月の変化
12.61%
6ヶ月の変化
34.55%
1年の変化
90.46%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K