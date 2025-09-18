CotizacionesSecciones
SHNY: Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar

89.76 USD 2.17 (2.36%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SHNY de hoy ha cambiado un -2.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 88.51, mientras que el máximo ha alcanzado 93.14.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank Of Montreal MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs due Januar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
88.51 93.14
Rango anual
40.12 93.14
Cierres anteriores
91.93
Open
91.38
Bid
89.76
Ask
90.06
Low
88.51
High
93.14
Volumen
145
Cambio diario
-2.36%
Cambio mensual
14.08%
Cambio a 6 meses
36.31%
Cambio anual
92.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B