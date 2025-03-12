Dövizler / SGA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.02 USD 0.47 (3.76%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SGA fiyatı bugün -3.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.02 ve Yüksek fiyatı olarak 13.00 aralığında işlem gördü.
Saga Communications Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGA haberleri
- Saga Communications declares quarterly dividend of $0.25 per share
- Saga (SGA) Q2 Revenue Falls 5%
- Saga Communications (SGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Saga Communications earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) shares for $14,249
- Edward K. Christian trust sells $24k in Saga Communications (SGA)
- Saga communications 10% owner sells $44967 in stock
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) stock worth $67
- Saga Communications, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.25 per Share
- Saga Communications, Inc. (SGA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
12.02 13.00
Yıllık aralık
10.75 15.10
- Önceki kapanış
- 12.49
- Açılış
- 12.40
- Satış
- 12.02
- Alış
- 12.32
- Düşük
- 12.02
- Yüksek
- 13.00
- Hacim
- 58
- Günlük değişim
- -3.76%
- Aylık değişim
- 0.25%
- 6 aylık değişim
- -1.07%
- Yıllık değişim
- -16.47%
21 Eylül, Pazar