SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.23 USD 0.23 (1.85%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SGA de hoy ha cambiado un -1.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.23, mientras que el máximo ha alcanzado 12.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Saga Communications Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGA News
- Saga Communications declares quarterly dividend of $0.25 per share
- Saga (SGA) Q2 Revenue Falls 5%
- Saga Communications (SGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Saga Communications earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) shares for $14,249
- Edward K. Christian trust sells $24k in Saga Communications (SGA)
- Saga communications 10% owner sells $44967 in stock
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) stock worth $67
- Saga Communications, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.25 per Share
- Saga Communications, Inc. (SGA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
12.23 12.62
Rango anual
10.75 15.10
- Cierres anteriores
- 12.46
- Open
- 12.39
- Bid
- 12.23
- Ask
- 12.53
- Low
- 12.23
- High
- 12.62
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- -1.85%
- Cambio mensual
- 2.00%
- Cambio a 6 meses
- 0.66%
- Cambio anual
- -15.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B