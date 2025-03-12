КотировкиРазделы
SGA: Saga Communications Inc - Class A

12.46 USD 0.43 (3.57%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SGA за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.16, а максимальная — 12.46.

Следите за динамикой Saga Communications Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.16 12.46
Годовой диапазон
10.75 15.10
Предыдущее закрытие
12.03
Open
12.16
Bid
12.46
Ask
12.76
Low
12.16
High
12.46
Объем
5
Дневное изменение
3.57%
Месячное изменение
3.92%
6-месячное изменение
2.55%
Годовое изменение
-13.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.