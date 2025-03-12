Валюты / SGA
SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.46 USD 0.43 (3.57%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGA за сегодня изменился на 3.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.16, а максимальная — 12.46.
Следите за динамикой Saga Communications Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SGA
Дневной диапазон
12.16 12.46
Годовой диапазон
10.75 15.10
- Предыдущее закрытие
- 12.03
- Open
- 12.16
- Bid
- 12.46
- Ask
- 12.76
- Low
- 12.16
- High
- 12.46
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 3.57%
- Месячное изменение
- 3.92%
- 6-месячное изменение
- 2.55%
- Годовое изменение
- -13.41%
