QuotazioniSezioni
Valute / SGA
Tornare a Azioni

SGA: Saga Communications Inc - Class A

12.02 USD 0.47 (3.76%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGA ha avuto una variazione del -3.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.02 e ad un massimo di 13.00.

Segui le dinamiche di Saga Communications Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGA News

Intervallo Giornaliero
12.02 13.00
Intervallo Annuale
10.75 15.10
Chiusura Precedente
12.49
Apertura
12.40
Bid
12.02
Ask
12.32
Minimo
12.02
Massimo
13.00
Volume
58
Variazione giornaliera
-3.76%
Variazione Mensile
0.25%
Variazione Semestrale
-1.07%
Variazione Annuale
-16.47%
21 settembre, domenica