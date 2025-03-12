Valute / SGA
SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.02 USD 0.47 (3.76%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGA ha avuto una variazione del -3.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.02 e ad un massimo di 13.00.
Segui le dinamiche di Saga Communications Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.02 13.00
Intervallo Annuale
10.75 15.10
- Chiusura Precedente
- 12.49
- Apertura
- 12.40
- Bid
- 12.02
- Ask
- 12.32
- Minimo
- 12.02
- Massimo
- 13.00
- Volume
- 58
- Variazione giornaliera
- -3.76%
- Variazione Mensile
- 0.25%
- Variazione Semestrale
- -1.07%
- Variazione Annuale
- -16.47%
21 settembre, domenica