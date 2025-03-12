货币 / SGA
SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.23 USD 0.23 (1.85%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SGA汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点12.23和高点12.62进行交易。
关注Saga Communications Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SGA新闻
日范围
12.23 12.62
年范围
10.75 15.10
- 前一天收盘价
- 12.46
- 开盘价
- 12.39
- 卖价
- 12.23
- 买价
- 12.53
- 最低价
- 12.23
- 最高价
- 12.62
- 交易量
- 20
- 日变化
- -1.85%
- 月变化
- 2.00%
- 6个月变化
- 0.66%
- 年变化
- -15.01%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值