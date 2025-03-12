Moedas / SGA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SGA: Saga Communications Inc - Class A
12.60 USD 0.37 (3.03%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGA para hoje mudou para 3.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.23 e o mais alto foi 12.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Saga Communications Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGA Notícias
- Saga Communications declares quarterly dividend of $0.25 per share
- Saga (SGA) Q2 Revenue Falls 5%
- Saga Communications (SGA) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Saga Communications earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) shares for $14,249
- Edward K. Christian trust sells $24k in Saga Communications (SGA)
- Saga communications 10% owner sells $44967 in stock
- Edward K. Christian trust sells Saga Communications (SGA) stock worth $67
- Saga Communications, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.25 per Share
- Saga Communications, Inc. (SGA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
12.23 12.64
Faixa anual
10.75 15.10
- Fechamento anterior
- 12.23
- Open
- 12.26
- Bid
- 12.60
- Ask
- 12.90
- Low
- 12.23
- High
- 12.64
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 3.03%
- Mudança mensal
- 5.09%
- Mudança de 6 meses
- 3.70%
- Mudança anual
- -12.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh