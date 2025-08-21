Dövizler / SEDG
SEDG: SolarEdge Technologies Inc
35.45 USD 0.74 (2.13%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SEDG fiyatı bugün 2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.88 ve Yüksek fiyatı olarak 36.58 aralığında işlem gördü.
SolarEdge Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
33.88 36.58
Yıllık aralık
10.24 36.58
- Önceki kapanış
- 34.71
- Açılış
- 34.65
- Satış
- 35.45
- Alış
- 35.75
- Düşük
- 33.88
- Yüksek
- 36.58
- Hacim
- 10.958 K
- Günlük değişim
- 2.13%
- Aylık değişim
- 10.95%
- 6 aylık değişim
- 116.69%
- Yıllık değişim
- 54.67%
21 Eylül, Pazar