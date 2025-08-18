Валюты / SEDG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SEDG: SolarEdge Technologies Inc
33.11 USD 2.52 (8.24%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SEDG за сегодня изменился на 8.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.58, а максимальная — 33.20.
Следите за динамикой SolarEdge Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SEDG
- SolarEdge Technologies (SEDG) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- China’s solar sector recovery lifts U.S. solar stocks
- FSLR Outperforms Market Over the Past Month: How to Play the Stock?
- TD Cowen lowers SMA Solar Technology stock price target on weak demand
- Solaredge Technologies stock hits 52-week high at 34.49 USD
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- ENPH or SEDG: Which Stock Shines Brighter in the Solar Energy Market?
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Palantir, Alibaba Among Market Cap Stock Movers on Monday
- Trump Tightens The Screws On This Clean Energy Giant, But Solar Stocks Shines Bright
- SolarEdge: Turnaround Is Gaining Traction But Uncertainties Remain - Hold (NASDAQ:SEDG)
- Canadian Solar Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Earnings call transcript: SolarEdge Q2 2025 beats revenue forecast, stock falls
- First Solar, Sunrun Lead Solar Stock Fall After Trump Slams Clean Energy
- TotalEnergies Boosts Clean Energy Goals With Solarized Vietnam Plant
- Trump reiterates criticism of renewable energy
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Top solar stocks according to WarrenAI
- UBS raises SolarEdge stock price target to $30 on TPO market shift
- Azrieli Group Q2 2025 slides reveal data centers as key growth driver amid solid results
- Daqo New Energy Stock Sees RS Rating Rise To 91
Дневной диапазон
30.58 33.20
Годовой диапазон
10.24 35.77
- Предыдущее закрытие
- 30.59
- Open
- 30.75
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Low
- 30.58
- High
- 33.20
- Объем
- 10.042 K
- Дневное изменение
- 8.24%
- Месячное изменение
- 3.63%
- 6-месячное изменение
- 102.38%
- Годовое изменение
- 44.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.