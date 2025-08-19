通貨 / SEDG
SEDG: SolarEdge Technologies Inc
34.71 USD 0.60 (1.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SEDGの今日の為替レートは、1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり32.93の安値と34.88の高値で取引されました。
SolarEdge Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
32.93 34.88
1年のレンジ
10.24 35.77
- 以前の終値
- 34.11
- 始値
- 34.44
- 買値
- 34.71
- 買値
- 35.01
- 安値
- 32.93
- 高値
- 34.88
- 出来高
- 8.794 K
- 1日の変化
- 1.76%
- 1ヶ月の変化
- 8.64%
- 6ヶ月の変化
- 112.16%
- 1年の変化
- 51.44%
