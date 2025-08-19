クォートセクション
通貨 / SEDG
SEDG: SolarEdge Technologies Inc

34.71 USD 0.60 (1.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SEDGの今日の為替レートは、1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり32.93の安値と34.88の高値で取引されました。

SolarEdge Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SEDG News

1日のレンジ
32.93 34.88
1年のレンジ
10.24 35.77
以前の終値
34.11
始値
34.44
買値
34.71
買値
35.01
安値
32.93
高値
34.88
出来高
8.794 K
1日の変化
1.76%
1ヶ月の変化
8.64%
6ヶ月の変化
112.16%
1年の変化
51.44%
