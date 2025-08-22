통화 / SEDG
SEDG: SolarEdge Technologies Inc
35.45 USD 0.74 (2.13%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SEDG 환율이 오늘 2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.88이고 고가는 36.58이었습니다.
SolarEdge Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
33.88 36.58
년간 변동
10.24 36.58
- 이전 종가
- 34.71
- 시가
- 34.65
- Bid
- 35.45
- Ask
- 35.75
- 저가
- 33.88
- 고가
- 36.58
- 볼륨
- 10.958 K
- 일일 변동
- 2.13%
- 월 변동
- 10.95%
- 6개월 변동
- 116.69%
- 년간 변동율
- 54.67%
20 9월, 토요일