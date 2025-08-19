Währungen / SEDG
SEDG: SolarEdge Technologies Inc
34.71 USD 0.60 (1.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEDG hat sich für heute um 1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.93 bis zu einem Hoch von 34.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die SolarEdge Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEDG News
Tagesspanne
32.93 34.88
Jahresspanne
10.24 35.77
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.11
- Eröffnung
- 34.44
- Bid
- 34.71
- Ask
- 35.01
- Tief
- 32.93
- Hoch
- 34.88
- Volumen
- 8.794 K
- Tagesänderung
- 1.76%
- Monatsänderung
- 8.64%
- 6-Monatsänderung
- 112.16%
- Jahresänderung
- 51.44%
