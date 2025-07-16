Dövizler / SDGR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SDGR: Schrodinger Inc
19.45 USD 0.20 (1.02%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SDGR fiyatı bugün -1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.22 ve Yüksek fiyatı olarak 19.78 aralığında işlem gördü.
Schrodinger Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDGR haberleri
- Does Schrodinger (SDGR) Have the Potential to Rally 40.43% as Wall Street Analysts Expect?
- Schrödinger, Inc. (SDGR) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Schrödinger at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Innovation
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Schrödinger: A Complex Story With Many Moving Parts (NASDAQ:SDGR)
- This Cisco Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- Schrodinger stock plunges after discontinuing key leukemia drug
- Schrödinger stock tumbles after discontinuing cancer drug program
- Schrödinger discontinues leukemia drug after patient deaths
- Barclays initiates Schrodinger stock with Overweight rating on upcoming catalysts
- Schrödinger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SDGR)
- Schrödinger, Inc. (SDGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Schrodinger, Inc. (SDGR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Schrödinger Q2 2025 slides: Revenue grows 16% as company maintains full-year guidance
- Clover Health Investments, Corp. (CLOV) Q2 Earnings Meet Estimates
- Can Veeva's Vault R&D Keep Its Lead Amid Rising AI Competition?
- Analysts Estimate Omnicell (OMCL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Can Recent Pipeline Expansion Efforts Offset RXRX's Earlier Losses?
- Schrodinger, Inc. (SDGR) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Citi raises Comerica stock price target to $69 on modest loan growth
- Schrodinger stock maintains Buy rating at Citi on Ajax collaboration
- Ajax Therapeutics and Schrödinger expand JAK inhibitor collaboration
- Can Recursion Pharmaceuticals' Strategic Deals Fuel Long-Term Growth?
Günlük aralık
19.22 19.78
Yıllık aralık
16.60 28.45
- Önceki kapanış
- 19.65
- Açılış
- 19.67
- Satış
- 19.45
- Alış
- 19.75
- Düşük
- 19.22
- Yüksek
- 19.78
- Hacim
- 2.259 K
- Günlük değişim
- -1.02%
- Aylık değişim
- 0.93%
- 6 aylık değişim
- -2.11%
- Yıllık değişim
- 5.14%
21 Eylül, Pazar