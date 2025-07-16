货币 / SDGR
SDGR: Schrodinger Inc
19.38 USD 0.27 (1.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SDGR汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点19.19和高点19.56进行交易。
关注Schrodinger Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SDGR新闻
日范围
19.19 19.56
年范围
16.60 28.45
- 前一天收盘价
- 19.11
- 开盘价
- 19.45
- 卖价
- 19.38
- 买价
- 19.68
- 最低价
- 19.19
- 最高价
- 19.56
- 交易量
- 861
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- -2.47%
- 年变化
- 4.76%
