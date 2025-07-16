QuotazioniSezioni
SDGR: Schrodinger Inc

19.45 USD 0.20 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SDGR ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.22 e ad un massimo di 19.78.

Segui le dinamiche di Schrodinger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.22 19.78
Intervallo Annuale
16.60 28.45
Chiusura Precedente
19.65
Apertura
19.67
Bid
19.45
Ask
19.75
Minimo
19.22
Massimo
19.78
Volume
2.259 K
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
0.93%
Variazione Semestrale
-2.11%
Variazione Annuale
5.14%
20 settembre, sabato