Valute / SDGR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SDGR: Schrodinger Inc
19.45 USD 0.20 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SDGR ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.22 e ad un massimo di 19.78.
Segui le dinamiche di Schrodinger Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SDGR News
- Does Schrodinger (SDGR) Have the Potential to Rally 40.43% as Wall Street Analysts Expect?
- Schrödinger, Inc. (SDGR) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual
- Schrödinger at Morgan Stanley Conference: Strategic Insights on Innovation
- AI-driven drug discovery picks up as FDA pushes to reduce animal testing
- Schrödinger: A Complex Story With Many Moving Parts (NASDAQ:SDGR)
- This Cisco Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Applied Industrial Techs (NYSE:AIT)
- This AZZ Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - AZZ (NYSE:AZZ), Nucor (NYSE:NUE)
- Schrodinger stock plunges after discontinuing key leukemia drug
- Schrödinger stock tumbles after discontinuing cancer drug program
- Schrödinger discontinues leukemia drug after patient deaths
- Barclays initiates Schrodinger stock with Overweight rating on upcoming catalysts
- Schrödinger, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SDGR)
- Schrödinger, Inc. (SDGR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Schrodinger, Inc. (SDGR) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Schrödinger Q2 2025 slides: Revenue grows 16% as company maintains full-year guidance
- Clover Health Investments, Corp. (CLOV) Q2 Earnings Meet Estimates
- Can Veeva's Vault R&D Keep Its Lead Amid Rising AI Competition?
- Analysts Estimate Omnicell (OMCL) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Can Recent Pipeline Expansion Efforts Offset RXRX's Earlier Losses?
- Schrodinger, Inc. (SDGR) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Citi raises Comerica stock price target to $69 on modest loan growth
- Schrodinger stock maintains Buy rating at Citi on Ajax collaboration
- Ajax Therapeutics and Schrödinger expand JAK inhibitor collaboration
- Can Recursion Pharmaceuticals' Strategic Deals Fuel Long-Term Growth?
Intervallo Giornaliero
19.22 19.78
Intervallo Annuale
16.60 28.45
- Chiusura Precedente
- 19.65
- Apertura
- 19.67
- Bid
- 19.45
- Ask
- 19.75
- Minimo
- 19.22
- Massimo
- 19.78
- Volume
- 2.259 K
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- 0.93%
- Variazione Semestrale
- -2.11%
- Variazione Annuale
- 5.14%
20 settembre, sabato