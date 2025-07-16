Валюты / SDGR
SDGR: Schrodinger Inc
19.11 USD 0.65 (3.52%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SDGR за сегодня изменился на 3.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.44, а максимальная — 19.29.
Следите за динамикой Schrodinger Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.44 19.29
Годовой диапазон
16.60 28.45
- Предыдущее закрытие
- 18.46
- Open
- 18.45
- Bid
- 19.11
- Ask
- 19.41
- Low
- 18.44
- High
- 19.29
- Объем
- 3.085 K
- Дневное изменение
- 3.52%
- Месячное изменение
- -0.83%
- 6-месячное изменение
- -3.82%
- Годовое изменение
- 3.30%
