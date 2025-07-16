クォートセクション
通貨 / SDGR
株に戻る

SDGR: Schrodinger Inc

19.65 USD 0.62 (3.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SDGRの今日の為替レートは、3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり19.25の安値と19.74の高値で取引されました。

Schrodinger Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SDGR News

1日のレンジ
19.25 19.74
1年のレンジ
16.60 28.45
以前の終値
19.03
始値
19.27
買値
19.65
買値
19.95
安値
19.25
高値
19.74
出来高
2.035 K
1日の変化
3.26%
1ヶ月の変化
1.97%
6ヶ月の変化
-1.11%
1年の変化
6.22%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K