通貨 / SDGR
SDGR: Schrodinger Inc
19.65 USD 0.62 (3.26%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SDGRの今日の為替レートは、3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり19.25の安値と19.74の高値で取引されました。
Schrodinger Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
19.25 19.74
1年のレンジ
16.60 28.45
- 以前の終値
- 19.03
- 始値
- 19.27
- 買値
- 19.65
- 買値
- 19.95
- 安値
- 19.25
- 高値
- 19.74
- 出来高
- 2.035 K
- 1日の変化
- 3.26%
- 1ヶ月の変化
- 1.97%
- 6ヶ月の変化
- -1.11%
- 1年の変化
- 6.22%
