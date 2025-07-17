Währungen / SDGR
SDGR: Schrodinger Inc
19.65 USD 0.62 (3.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SDGR hat sich für heute um 3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.25 bis zu einem Hoch von 19.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schrodinger Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
19.25 19.74
Jahresspanne
16.60 28.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.03
- Eröffnung
- 19.27
- Bid
- 19.65
- Ask
- 19.95
- Tief
- 19.25
- Hoch
- 19.74
- Volumen
- 2.035 K
- Tagesänderung
- 3.26%
- Monatsänderung
- 1.97%
- 6-Monatsänderung
- -1.11%
- Jahresänderung
- 6.22%
