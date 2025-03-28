Dövizler / SCWO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SCWO: 374Water Inc
0.31 USD 0.03 (8.82%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCWO fiyatı bugün -8.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.31 ve Yüksek fiyatı olarak 0.36 aralığında işlem gördü.
374Water Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCWO haberleri
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.31 0.36
Yıllık aralık
0.16 1.95
- Önceki kapanış
- 0.34
- Açılış
- 0.36
- Satış
- 0.31
- Alış
- 0.61
- Düşük
- 0.31
- Yüksek
- 0.36
- Hacim
- 533
- Günlük değişim
- -8.82%
- Aylık değişim
- -13.89%
- 6 aylık değişim
- -11.43%
- Yıllık değişim
- -77.70%
21 Eylül, Pazar