Devises / SCWO
SCWO: 374Water Inc
0.31 USD 0.03 (8.82%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SCWO a changé de -8.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.31 et à un maximum de 0.36.
Suivez la dynamique 374Water Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SCWO Nouvelles
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
0.31 0.36
Range Annuel
0.16 1.95
- Clôture Précédente
- 0.34
- Ouverture
- 0.36
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Plus Bas
- 0.31
- Plus Haut
- 0.36
- Volume
- 533
- Changement quotidien
- -8.82%
- Changement Mensuel
- -13.89%
- Changement à 6 Mois
- -11.43%
- Changement Annuel
- -77.70%
