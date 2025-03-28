QuotazioniSezioni
Valute / SCWO
SCWO: 374Water Inc

0.31 USD 0.03 (8.82%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCWO ha avuto una variazione del -8.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.31 e ad un massimo di 0.36.

Segui le dinamiche di 374Water Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
0.31 0.36
Intervallo Annuale
0.16 1.95
Chiusura Precedente
0.34
Apertura
0.36
Bid
0.31
Ask
0.61
Minimo
0.31
Massimo
0.36
Volume
533
Variazione giornaliera
-8.82%
Variazione Mensile
-13.89%
Variazione Semestrale
-11.43%
Variazione Annuale
-77.70%
