SCWO: 374Water Inc
0.31 USD 0.03 (8.82%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SCWO ha avuto una variazione del -8.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.31 e ad un massimo di 0.36.
Segui le dinamiche di 374Water Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SCWO News
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.31 0.36
Intervallo Annuale
0.16 1.95
- Chiusura Precedente
- 0.34
- Apertura
- 0.36
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- Minimo
- 0.31
- Massimo
- 0.36
- Volume
- 533
- Variazione giornaliera
- -8.82%
- Variazione Mensile
- -13.89%
- Variazione Semestrale
- -11.43%
- Variazione Annuale
- -77.70%
21 settembre, domenica