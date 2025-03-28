КотировкиРазделы
SCWO: 374Water Inc

0.33 USD 0.02 (5.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SCWO за сегодня изменился на -5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.31, а максимальная — 0.36.

Следите за динамикой 374Water Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
0.31 0.36
Годовой диапазон
0.16 1.95
Предыдущее закрытие
0.35
Open
0.35
Bid
0.33
Ask
0.63
Low
0.31
High
0.36
Объем
431
Дневное изменение
-5.71%
Месячное изменение
-8.33%
6-месячное изменение
-5.71%
Годовое изменение
-76.26%
