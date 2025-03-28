Валюты / SCWO
SCWO: 374Water Inc
0.33 USD 0.02 (5.71%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCWO за сегодня изменился на -5.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.31, а максимальная — 0.36.
Следите за динамикой 374Water Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SCWO
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.31 0.36
Годовой диапазон
0.16 1.95
- Предыдущее закрытие
- 0.35
- Open
- 0.35
- Bid
- 0.33
- Ask
- 0.63
- Low
- 0.31
- High
- 0.36
- Объем
- 431
- Дневное изменение
- -5.71%
- Месячное изменение
- -8.33%
- 6-месячное изменение
- -5.71%
- Годовое изменение
- -76.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.