SCWO: 374Water Inc
0.31 USD 0.03 (8.82%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SCWO 환율이 오늘 -8.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.31이고 고가는 0.36이었습니다.
374Water Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SCWO News
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.31 0.36
년간 변동
0.16 1.95
- 이전 종가
- 0.34
- 시가
- 0.36
- Bid
- 0.31
- Ask
- 0.61
- 저가
- 0.31
- 고가
- 0.36
- 볼륨
- 533
- 일일 변동
- -8.82%
- 월 변동
- -13.89%
- 6개월 변동
- -11.43%
- 년간 변동율
- -77.70%
20 9월, 토요일