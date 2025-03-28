货币 / SCWO
SCWO: 374Water Inc
0.34 USD 0.01 (3.03%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCWO汇率已更改3.03%。当日，交易品种以低点0.33和高点0.35进行交易。
关注374Water Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCWO新闻
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $8,857
- Nagar Yaacov sells 374water (SCWO) shares worth $69,995
- 374Water insiders purchase stock, signaling confidence in company
- 374Water destroys toxic PFAS in landfill leachate with AirSCWO system
- 374Water Q2 2025 slides: Revenue surges 1,500% amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 374Water earnings missed, revenue fell short of estimates
- 374Water receives 180-day extension from Nasdaq to meet minimum bid price
- 374Water Provides Update for Deployment of AirSCWO Technology at Orange County, California Sanitation District
- Yaacov Nagar sells 374water (SCWO) shares worth $40,629
- 374water director Nagar sells $20,742 in shares
- 374water (SCWO) director Nagar sells $25,596 in stock
- 374Water earnings missed, revenue topped estimates
- 374Water Reports First Quarter 2025 Financial Results
- 374Water Q1 2025 slides: Revenue grows 67% YoY amid accelerating cash burn
- 374Water Inc. (SCWO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
0.33 0.35
年范围
0.16 1.95
- 前一天收盘价
- 0.33
- 开盘价
- 0.34
- 卖价
- 0.34
- 买价
- 0.64
- 最低价
- 0.33
- 最高价
- 0.35
- 交易量
- 254
- 日变化
- 3.03%
- 月变化
- -5.56%
- 6个月变化
- -2.86%
- 年变化
- -75.54%
