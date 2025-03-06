SCCG fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.1495 ve Yüksek fiyatı olarak 23.7400 aralığında işlem gördü.

Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.