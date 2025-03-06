Dövizler / SCCG
SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027
23.4400 USD 0.1800 (0.77%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCCG fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.1495 ve Yüksek fiyatı olarak 23.7400 aralığında işlem gördü.
Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SCCG haberleri
Günlük aralık
23.1495 23.7400
Yıllık aralık
17.1500 24.2000
- Önceki kapanış
- 23.2600
- Açılış
- 23.7400
- Satış
- 23.4400
- Alış
- 23.4430
- Düşük
- 23.1495
- Yüksek
- 23.7400
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.77%
- Aylık değişim
- 0.09%
- 6 aylık değişim
- 14.06%
- Yıllık değişim
- 0.00%
21 Eylül, Pazar