FiyatlarBölümler
Dövizler / SCCG
Geri dön - Hisse senetleri

SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027

23.4400 USD 0.1800 (0.77%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCCG fiyatı bugün 0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.1495 ve Yüksek fiyatı olarak 23.7400 aralığında işlem gördü.

Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCCG haberleri

Günlük aralık
23.1495 23.7400
Yıllık aralık
17.1500 24.2000
Önceki kapanış
23.2600
Açılış
23.7400
Satış
23.4400
Alış
23.4430
Düşük
23.1495
Yüksek
23.7400
Hacim
9
Günlük değişim
0.77%
Aylık değişim
0.09%
6 aylık değişim
14.06%
Yıllık değişim
0.00%
21 Eylül, Pazar