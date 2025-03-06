CotizacionesSecciones
Divisas / SCCG
SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027

23.2501 USD 0.1449 (0.62%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SCCG de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.2501, mientras que el máximo ha alcanzado 23.2501.

Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
23.2501 23.2501
Rango anual
17.1500 24.2000
Cierres anteriores
23.3950
Open
23.2501
Bid
23.2501
Ask
23.2531
Low
23.2501
High
23.2501
Volumen
1
Cambio diario
-0.62%
Cambio mensual
-0.72%
Cambio a 6 meses
13.14%
Cambio anual
-0.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B