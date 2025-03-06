QuotazioniSezioni
SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027

23.4400 USD 0.1800 (0.77%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SCCG ha avuto una variazione del 0.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.1495 e ad un massimo di 23.7400.

Segui le dinamiche di Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
23.1495 23.7400
Intervallo Annuale
17.1500 24.2000
Chiusura Precedente
23.2600
Apertura
23.7400
Bid
23.4400
Ask
23.4430
Minimo
23.1495
Massimo
23.7400
Volume
9
Variazione giornaliera
0.77%
Variazione Mensile
0.09%
Variazione Semestrale
14.06%
Variazione Annuale
0.00%
20 settembre, sabato