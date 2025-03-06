Валюты / SCCG
SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027
23.3950 USD 0.1951 (0.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCCG за сегодня изменился на 0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.3100, а максимальная — 23.3950.
Следите за динамикой Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
23.3100 23.3950
Годовой диапазон
17.1500 24.2000
- Предыдущее закрытие
- 23.1999
- Open
- 23.3750
- Bid
- 23.3950
- Ask
- 23.3980
- Low
- 23.3100
- High
- 23.3950
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.84%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 13.84%
- Годовое изменение
- -0.19%
