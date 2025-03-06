Währungen / SCCG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027
23.2600 USD 0.0099 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCCG hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.2600 bis zu einem Hoch von 23.3740 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.2600 23.3740
Jahresspanne
17.1500 24.2000
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.2501
- Eröffnung
- 23.3530
- Bid
- 23.2600
- Ask
- 23.2630
- Tief
- 23.2600
- Hoch
- 23.3740
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- 13.19%
- Jahresänderung
- -0.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K