KurseKategorien
Währungen / SCCG
Zurück zum Aktien

SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027

23.2600 USD 0.0099 (0.04%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SCCG hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.2600 bis zu einem Hoch von 23.3740 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SCCG News

Tagesspanne
23.2600 23.3740
Jahresspanne
17.1500 24.2000
Vorheriger Schlusskurs
23.2501
Eröffnung
23.3530
Bid
23.2600
Ask
23.2630
Tief
23.2600
Hoch
23.3740
Volumen
11
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
-0.67%
6-Monatsänderung
13.19%
Jahresänderung
-0.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K