SCCG: Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027

23.4400 USD 0.1800 (0.77%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SCCG a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.1495 et à un maximum de 23.7400.

Suivez la dynamique Sachem Capital Corp 8.00% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.1495 23.7400
Range Annuel
17.1500 24.2000
Clôture Précédente
23.2600
Ouverture
23.7400
Bid
23.4400
Ask
23.4430
Plus Bas
23.1495
Plus Haut
23.7400
Volume
9
Changement quotidien
0.77%
Changement Mensuel
0.09%
Changement à 6 Mois
14.06%
Changement Annuel
0.00%
