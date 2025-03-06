Dövizler / SCCE
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027
23.0000 USD 0.1500 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SCCE fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 23.0800 aralığında işlem gördü.
Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
22.9000 23.0800
Yıllık aralık
18.0500 23.2550
- Önceki kapanış
- 22.8500
- Açılış
- 22.9000
- Satış
- 23.0000
- Alış
- 23.0030
- Düşük
- 22.9000
- Yüksek
- 23.0800
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 0.66%
- Aylık değişim
- 0.17%
- 6 aylık değişim
- 20.55%
- Yıllık değişim
- 4.50%
21 Eylül, Pazar