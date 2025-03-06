FiyatlarBölümler
SCCE: Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027

23.0000 USD 0.1500 (0.66%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCCE fiyatı bugün 0.66% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.9000 ve Yüksek fiyatı olarak 23.0800 aralığında işlem gördü.

Sachem Capital Corp 6.00% Notes due 2027 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.9000 23.0800
Yıllık aralık
18.0500 23.2550
Önceki kapanış
22.8500
Açılış
22.9000
Satış
23.0000
Alış
23.0030
Düşük
22.9000
Yüksek
23.0800
Hacim
5
Günlük değişim
0.66%
Aylık değişim
0.17%
6 aylık değişim
20.55%
Yıllık değişim
4.50%
